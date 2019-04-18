Ніяких помідорів: у поліції зробили гучну заяву про дебати

Дебати кандидатів у президенти України 19 квітня на НСК "Олімпійський" будуть проходити під суворим контролем безпеки з боку поліції. Про це заявив речник МВС Артем Шевченко.

За його словами, правоохоронці будуть вилучати у громадян, що йдуть на стадіон, всі підозрілі предмети.

Так, речник МВС розповів, що не можна брати на дебати. У перелік заборонених входять предмети, здатні завдати шкоди людям:

будь-яка зброя (дозволена, легальна, травматична, нагородна);

предмети, які можна використовувати як зброю;

газові балончики;

петарди;

ножі (великі і маленькі);

металеві предмети;

яйця, овочі і фрукти (все, чим можна закидати сцену. - Ред.).

"Все це буде вилучатися", - заявив Шевченко.

Українцям, які вирішили прийти на стадіон, поліція рекомендує приходити на дебати без нічого зайвого.

Дебати Зеленського і Порошенка - що не можна брати на Олімпійський (колаж: РБК-Україна)

Раніше ми повідомляли, що мережа бурхливо відреагувала на відмову Зеленського від участі в теледебатах на "Суспільному" 19 квітня.

Нагадаємо, астропсихолог Олена Осипенко розповіла про те, яким буде в астрологічному плані день дебатів Зеленського і Порошенко, п'ятниця, 19 квітня.

До речі, синоптик дав прогноз погоди на день виборів.