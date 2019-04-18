Никаких помидоров: в полиции сделали громкое заявление о дебатах

Дебаты на Олимпийском пройдут под строгим контролем правоохранителей
Дебаты кандидатов в президенты Украины 19 апреля на НСК "Олимпийский" будут проходить под строгим контролем безопасности со стороны полиции. Об этом заявил спикер МВД Артем Шевченко.
По его словам, правоохранители будут изымать у граждан, идущих на стадион, все подозрительные предметы.
Так, спикер МВД рассказал, что нельзя брать на дебаты. В перечень запрещенных входят предметы, способные нанести вред людям:
"Все это будет изыматься", - заявил Шевченко.
Украинцам, которые решили прийти на стадион, полиция рекомендует приходить на дебаты налегке.
Дебаты Зеленского и Порошенко - что нельзя брать на Олимпийский (коллаж: РБК-Украина)
Ранее мы сообщали, что сеть бурно отреагировала на отказ Зеленского от участия в теледебатах на "Суспільном" 19 апреля.
Напомним, астропсихолог Елена Осипенко рассказала о том, каким будет в астрологическом плане день дебатов Зеленского и Порошенко, пятница, 19 апреля.