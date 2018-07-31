"Не вірять, що їм допоможуть": оприлюднені загрозливі цифри щодо захворюваності на гепатит С в Україні

Фото: Гепатит в Україні (pixabay.com)

Гепатит С в Україні будуть лікувати новими препаратами

За останніми оцінками, близько 5% українців інфіковані вірусом гепатиту С. Фактично це близько двох мільйонів людей.

Такі дані оприлюднила в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на прес-конференції в Києві.

"Багато з цих людей навіть не знають про свій статус. Тестування буде доступним і простим через сімейних лікарів. Вже цього року сімейні лікарі будуть отримувати тест-набори для діагностики гепатиту С і ВІЛ", - говорит Уляна Супрун.

Сьогодні в Україні офіційно зареєстровано близько 53 тисяч хворих гепатитом С. При цьому багато хто не стає на облік і не лікується, тому що не вірить, що їм допоможуть, тому ці цифри насправді є значно вищими, додає Уляна Супрун.

"Але гепатит С - більше не вирок. Всі, хто будуть стояти в черзі на лікування цієї хвороби, будуть отримувати якісне лікування безкоштовно починаючи з цього року. В 2018 році лікування гепатиту С за державний рахунок пройдуть близько 6 тисяч пацієнтів. Це ті, хто потребує лікування негайно, тому що мають або коінфекцію з ВІЛ або ускладнення. Додатково у цьому році пролікують 2,5 тисячі людей, які стоять в черзі на лікування. Очікується, що з 2019 будуть лікувати набагато більше людей", - пояснила Супрун.

Фото: Уляна Супрун (uacrisis.org)

Відтепер МОЗ буде закуповувати інноваційний курс лікування, який коштує не 8,5 тис доларів, як у США, а 89 доларів. Пацієнти будуть приймати курсом тривалістю 12 тижнів таблетки, ефективність яких складає майже 90%.

За словами Супрун, це препарати, які використовують у лікуванні пацієнтів з гепатитом С в США і в Канаді.

"Курс лікування буде йти через державну програму. Крім того, за такою ж ціною ці ліки можна буде придбати в аптеках. Це допоможе тим, хто не може чекати черги і хоче купити препарати сам", - додала Уляна Супрун.

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