10 фильмов для вечера наедине, после которых не захочешь возвращаться в реальность

Мысль о тебе

Вдохновляющая история о 40-летней Солин и 24-летнем участнике бойз-бэнда Хейзе, которых случайно сводит судьба. Удастся ли паре преодолеть разрыв между их мирами? Сможет ли их любовь преодолеть все препятствия?

Охотники за привидениями: Ледяная империя

Продолжение любимого фэнтези, которое дарит ощущение комфорта и радости. Поколение "Охотников" объединяют усилия, чтобы преодолеть катастрофическую угрозу и спасти мир от нового Ледникового периода.

Люблю тебя ненавидеть

Романтическая комедия, от которой становится тепло на душе. Между Би и Беном сразу возникает химия, однако определенные обстоятельства приводят к неприязни. Вдруг пара оказывается вместе на свадьбе друзей в Австралии, где совместные приключения объединяют будущих влюбленных.

Мой домашний крокодил

Музыкальная лента, которая подарит яркие впечатления и заряд позитива. Жизнь семьи Примм кардинально меняется после переезда. Они находят на чердаке своего дома крокодила, который прекрасно владеет голосом и имеет актерские способности.

Красавица на всю голову

Невероятная история о том, как уверенность в себе может изменить все. Рене много лет страдала от комплексов из-за своей внешности, однако однажды она просыпается с верой, что является самой красивой и способной женщиной на планете.

Проект Адам

Удивительная история о 12-летнем Адаме, который тяжело переживает смерть папы. Однажды он становится свидетелем катастрофы неизвестного летательного объекта. Оказывается, пилотом был взрослый Адам. Он вернулся во времени из-за неудачной миссии и теперь вместе с младшей версией себя отправляется спасать семью и весь мир.

Муфаса: Король Лев

Приквел к "Королю Льва", который рассказывает увлекательную историю о сиротке-львенке Муфасе, чья судьба меняется после встречи со львом Така. Вместе они преодолевают трудности и ищут свое место в мире.

Воображаемые друзья

Душевная история о девочке и ее соседе, которые имеют особый дар. Они могут видеть воображаемых друзей и вместе отправляются исследовать мир, который недоступен обычному глазу.

Ежик Соник-3

Веселое продолжение приключенческого фильма про ежа-инопланетянина. Соник живет мирно со своими друзьями Тейлзом и Наклзом, однако покой нарушает появление враждебного Шедоу. Теперь он вынужден снова оставить все дела ради спасения мира.

Дятел Вуди отправляется в лагерь

Комедийный фэнтези фильм, который не оставляет равнодушным. Знаменитый дятел Вуди снова попадает в неприятности и создает хаос для лесных жителей.