Готуйтеся до морозів: українцям розповіли про погоду 9 січня

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-україна)

У Києві в середу, 9 січня, опади не очікуються

В Україні у середу, 9 січня, збережеться морозна погода, також в деяких областях очікуються опади у вигляді снігопадів. Про це йдеться на сайті Погода УНІАН.

У центральних і північних областях температура повітря становитиме до -13 градусів.

У східних регіонах прогнозують сніг. Стовпчики термометрів у нічний час покажуть мінімум -10 градусів, а вдень буде до -4 градусів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На Півдні буде мінлива хмарність. Температура повітря в темний час доби складе до -5 градусів, а вдень очікується до +1 градуса.

Жителям західних областей потрібно готуватися до опадів - місцями очікується сніг. Вночі температура повітря не опуститися нижче -12 градусів, а вдень буде до -2 градусів.

Ілюстративне фото (bigmir.net)

На Півночі пройде сніг. У нічний час температура - до -13 градусів, а вдень - до -8 градусів.

У центральних областях опади не прогнозуються. Стовпчики термометрів покажуть у нічний час до -13 градусів, вдень до -5 градусів.

Як повідомлялося, раніше синоптик розповідав про різке погіршення погоди в Україні.

Відзначимо також, що за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, зима і весна в 2019 році в Україні будуть нестандартними. Перша половина зими буде теплий, але вже з 14 січня в країні буде холоднішати.

Нагадаємо, кліматологи обіцяють в кінці січня невелике потепління погоди, проте вже у лютому в Україні будуть міцні морози і рясні снігопади.

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Відео: РБК-Україна