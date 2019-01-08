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Готовьтесь к морозам: украинцам рассказали о погоде 9 января

STYLERЖизнь    08.01.2019 - 21:31
Готовьтесь к морозам: украинцам рассказали о погоде 9 января
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-украина)

В Киеве в среду, 9 января, осадки не ожидаются

В Украине в среду, 9 января, сохранится морозная погода, также в некоторых областях ожидаются осадки в виде снегопадов. Об этом говорится на сайте Погода УНИАН.  

В центральных и северных областях температура воздуха составит до -13 градусов.

В восточных регионах прогнозируют снег. Столбики термометров в ночное время покажут минимум -10 градусов, а днем будет до -4 градусов.

Готовьтесь к морозам: украинцам рассказали о погоде 9 январяИллюстративное фото (РБК-Украина) 

На Юге будет переменная облачность. Температура воздуха в темное время суток составит до -5 градусов, а днем ожидается до +1 градуса. 

Жителям западных областей нужно готовится к осадкам - местами ожидается снег. Ночью температура воздуха не опуститься ниже -12 градусов, а днем будет до -2 градусов.

Готовьтесь к морозам: украинцам рассказали о погоде 9 января

Иллюстративное фото (bigmir.net)

На Севере пройдет снег. В ночное время температура - до -13 градусов, а днем - до -8 градусов.

В центральных областях осадки не прогнозируются. Столбики термометров покажут в ночное время до -13 градусов, в днем будет до -5 градусов.

Как сообщалось, ранее синоптик рассказывал о резком ухудшении погоды в Украине.

Отметим также, что по словам народного синоптика Леонида Горбаня, зима и весна в 2019 году в Украине будут нестандартными. Первая половины зимы будет теплая, но уже с 14 января в стране будет холодать. 

Напомним, климатологи обещают в конце января небольшое потепление погоды, однако уже в феврале в Украине будут крепкие морозы и обильные снегопады. 

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