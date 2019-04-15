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217 кілометрів від берега: у відкритому морі врятували незвичайного пса

STYLERЖиття    15.04.2019 - 22:37
217 кілометрів від берега: у відкритому морі врятували незвичайного пса
У Сіамській затоці врятували собаку (Колаж РБК-Україна)

Псові дуже пощастило, що його у воді помітили робітники

Собаку врятували в Сіамській затоці робітники з плавучої бурової платформи. Вона пливла на хвилях на відстані 217 кілометрів від берега. Історію незвичайного пса розповіли у виданні Daily Mail.

Пса в море помітили випадково, і якби хвилі виявилися трохи вище, то вони приховали б його від людей. Робочі плавучої бурової платформи помітили собаку в море і покликали його, щоб витягнути.

217 кілометрів від берега: у відкритому морі врятували незвичайного пса

Робітники випадково помітили в хвилях собаку (Viral Press)

Пес виліз на металеву решітку внизу платформи, і вони змогли його дістати за допомогою тросів. Його напоїли і нагодували. Після пережитого у пса був зневоднений організм і стан шоку. Собаку назвали Бунрод (В перекладі - Виживша).

Через два дні Бунрод передали на нафтовий танкер, який проходив поблизу і собаку доставили в Таїланд, де в місті Сонгхла передали у ветеринарну клініку. З'ясувалося, що серйозних ушкоджень у тварини немає.

217 кілометрів від берега: у відкритому морі врятували незвичайного пса

Собака виявилася в 217 кілометрів від берега (Viral Press)

Робочий Хон Витисак, який врятував собаку, повідомив, що готовий її прихистити, якщо господар незвичайного пса не знайдеться. Як собака потрапила у відкрите море – загадка. Крім того, невідомо, скільки часу вона перебувала у воді і звідки і куди пливла.

В Сіамській затоці робітники врятували незвичайного пса (YouTube/Viral Press)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на президентських виборах "проголосувала" собака.

А також розповідали про те, що у жителя Нової Каховки вилучили собаку за те, що він неправильно її вигулював.

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