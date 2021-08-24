До 30-річчя Незалежності у Шри Ланці зняли кліп на пісню Івасюка. Відео

Українці, які мешкають у Шри Ланці, разом з місцевою спільнотою, у якості відеопривітання до 30-ї річниці Незалежності України, презентували музичний кліп на пісню Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори" (1968 р.). Пісню виконали українка Adari Daria (Дарина Токолова) та місцевий виконавець Ryo Hera (Ranga Herath). Локація: озеро Сембуватте (Центральна Провінція), яке нагадує карпатський Синевир. Проєкт реалізовано повністю на волонтерських засадах.

Як повідомив автор ідеї та координатор проекту Володимир Притула (активіст української громади у Шри Ланці), на знімальному майданчику було всього 12 осіб (50/50 ланкійців та українців).

За його словами, у кожному елементі проєкту - прагнення відобразити діалог культур.

"Наприклад, слова пісні Володимира Івасюка вперше співаються ланкійцем. Невеличкий шматок перекладено на місцеву сингальську мову. Основний мотив композиції - людина готова докласти усіх можливих зусиль для досягнення своєї мети - чи то кохання, чи то незалежності своєї Батьківщини. В музичній частині ми створили нове аранжування, - до відомої мелодії ми додали тропічні ритми. Поєднання класичних інструментів з місцевими забезпечило глибину та об‘єм звучання", - зазначив Притула.

Під час зйомок відео кліпу автори намагалися зобразити мікс культур двох країн у кожному кадрі: завертання вареників у бананове листя; поєднання в образі Ріо Хери української вишиванки з ланкійським чоловічим одягом – саронгом; у жіночому образі костюмер поєднала українські мотиви з елементами ланкійського сарі та вінком з тропічних квітів.

"Надважливу роль зіграла локація для зйомки - озеро Сембуватте (Центральна Провінція), яке дуже нагадує наш Карпатський Синевир, яке, окрім смерек, також оточене мальовничими плантаціями цейлонського чаю", - підсумував Володимир Притула.

Проєкт став можливий за підтримки Посольства України в Республіці Індія (за сумісництвом – Шри Ланці) та сприяння Уряду Шри Ланки.