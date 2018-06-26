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+35 і грозові дощі: синоптики розповіли про погоду на найближчі дні

STYLERLIFE        26.06.2018 - 20:30
Фото: pixabay.com/danigeza
Фото: pixabay.com/danigeza

В окремих регіонах пройдуть короткочасні дощі

У найближчі дні в Україні буде спекотно, але дощитиме. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Одеській, Вінницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. Можливий також град.

Температура вночі становитиме +12+17 градусів, а вдень +25+30. У східних і західних регіонах буде +31+36 градусів тепла.

У Києві в середу, 27 червня, буде без опадів. Короткочасний дощі можливий тільки вночі. Температура вдень +27+29 градусів.

Скріншот (meteo.gov.ua)

У четвер, 28 червня, в деяких областях очікується гроз і град. Сильні дощі пройдуть в центральних областях і на Прикарпатті.

Температура повітря в західних областях вночі буде +11+16 градусів, вдень +21+26. На півночі +25+30 градусів вдень, в центральних областях +28+33, в східних і південних регіонах буде +31+36 градусів тепла.

У Києві очікуються короткочасні дощі та грози. Температура вночі +18+20 градусів, а вдень +28+30.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Раніше синоптик повідомила про погіршення погоди.

"27 червня. Головне. Посилиться східний вітер, хто будує, перекриває дах або легку капелюх на голові носить - уважно. Лівні, ймовірно сильні грози, град і шквали - Вінницька, Одеська області, західні райони Миколаївської області, Чернівецька область. Дощі з грозами також пройдуть місцями на заході, смугою від Вінницької, через Черкаську до Харківської області", - написала Наталка Діденко.

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Теги: погода
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