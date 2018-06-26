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Шквалы: синоптик сообщила об ухудшении погоды

STYLERLIFE        26.06.2018 - 12:15
Фото: Погода (УНИАН)
Фото: Погода (УНИАН)

Во многих регионах усилится ветер

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет Украину в среду, 27 июня. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Синоптик сообщила, что в среду, 27 июня, во многих регионах пройдут дожди с грозами и усилится восточный ветер.

"27 июня. Главное. Усилится восточный ветер, кто строит, перекрывает крышу или легкую шляпу на голове носит – внимательно. Ливни, вероятно сильные грозы, град и шквалы – Винницкая, Одесская области, западные районы Николаевской области, Черновицкая область. Дожди с грозами также пройдут местами на западе, полосой от Винницкой, через Черкасскую к Харьковской области", - написала Наталка Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, синоптик предупредила, что Киевскую область, возможно, затронет вечером. Во всех остальных областях страны без осадков. По всей территории Украины будет жарко.

"Киевскую затронет, возможно, вечером. Кто не вошел сюда – без существенных осадков. Жара, +29 +35 градусов на юге и востоке. Всего ожидается +24 +29, местами до +30. На западе +23 +27 градусов", - сообщила Диденко.

В столице в среду будет жарко и ветрено, вечером возможна гроза.

"В Киеве завтра порывистый восточный ветер, +26 +28, вероятность дождя с грозой – под вечер", - написала синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики рассказали о погоде на неделю.

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Теги: погода, прогноз погоды, Диденко
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