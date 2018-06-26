Шквали: синоптик повідомила про погіршення погоди

У багатьох регіонах посилиться вітер

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає Україну в середу, 27 червня. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Синоптик повідомила, що в середу, 27 червня, у багатьох регіонах пройдуть дощі з грозами і посилиться східний вітер.

"27 червня. Головне. Посилиться вітер східний, хто будує, перекриває дах або легкий капелюх на голові носить – уважно. Зливи, ймовірно сильні грози, град і шквали – Вінницька, Одеська області, західні райони Миколаївської області, Чернівецька область. Дощі з грозами пройдуть місцями на заході, смугою від Вінницької, через Черкаську до Харківської області", - написала Наталка Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Крім того, синоптик попередила, що Київської області можливо, торкнеться ввечері. У всіх інших областях країни без опадів. По всій території України буде спекотно.

"Київську торкнеться, можливо, ввечері. Хто не увійшов сюди – без істотних опадів. Спека, +29 +35 градусів на півдні і сході. Всього очікується +24 +29, місцями до +30. На заході +23 +27 градусів", - повідомила Діденко.

У столиці в середу буде спекотно і вітряно, увечері можлива гроза.

"У Києві завтра поривчастий вітер східний, +26 +28, імовірність дощу з грозою – під вечір", - написала синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики розповіли про погоду на тиждень.

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