9-річний українець оригінальним способом зібрав гроші на автомобіль для ЗСУ

Юний футболіст розігрує комплекти марок серед людей, які задонатили понад 100 гривень. У такий спосіб 9-річний Лука зібрав велику суму на потреби української армії.

Зокрема, метою хлопця було зібрати 90 тисяч гривень на автомобіль для ЗСУ, однак вдалось зібрати більше - 120 тисяч гривень. Завдяки хлопцю волонтери змогли придбати автомобіль, який вже допомагає захисникам на фронті.

"Я вважаю, що в такий час кожен українець повинен приносити користь своїй країні, тому ми вирішили збирати кошти для наших військових. Але хочу сказати, що це не лише моя заслуга, але й усіх людей, які надсилали кошти, та волонтерів, які нам допомагали", - сказав Аронова.

9-річний українець зібрав 120 тисяч гривень на автомобіль для ЗСУ (fcrukh.com)

Хлопець не зупиняється на досягнутому та вже зараз збирає гроші на ще 2 автомобілі для військових. Збір триває на сторінці юного футболіста в Instagram, де він розігрує набори марок "Українська мрія".