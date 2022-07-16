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9-летний украинец оригинальным способом собрал деньги на автомобиль для ВСУ

9-летний украинец собрал 120 тысяч гривен на автомобиль для ВСУ (fcrukh.com)
Автор: Татьяна Самарук

Воспитанник львовского футбольного клуба " Рух " Лука Аронов помогает вооруженным Силам Украины, которые защищают страну от нашествия российских оккупантов.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Юный футболист разыгрывает комплекты марок среди людей, которые задонатили более 100 гривен. Таким образом 9-летний Лука собрал крупную сумму на нужды украинской армии.

В частности, целью парня было собрать 90 тысяч гривен на автомобиль для ВСУ, однако удалось собрать больше - 120 тысяч гривен. Благодаря парню волонтеры смогли приобрести автомобиль, который уже помогает защитникам на фронте.

"Я считаю, что в такое время каждый украинец должен приносить пользу своей стране, поэтому мы решили собирать средства для наших военных. Но хочу сказать, что это не только моя заслуга, но и всех людей, которые присылали средства, и волонтеров, которые нам помогали", - сказал Аронов.

9-летний украинец собрал 120 тысяч гривен на автомобиль для ВСУ (fcrukh.com)

Парень не останавливается на достигнутом и уже сейчас собирает деньги на еще 2 автомобиля для военных. Сбор продолжается на странице юного футболиста в Instagram, где он разыгрывает наборы марок "Украинская мечта".

Ранее мы сообщали что 10-летняя чемпионка мира собрала для ВСУ деньги, которые выиграла в шашки.

Также мы писали, что украинец изготавливает и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ.

Кроме того, в Ирпене дети сами готовят и продают лимонад, чтобы помочь армии.

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ВСУ