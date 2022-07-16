9-летний украинец оригинальным способом собрал деньги на автомобиль для ВСУ

Юный футболист разыгрывает комплекты марок среди людей, которые задонатили более 100 гривен. Таким образом 9-летний Лука собрал крупную сумму на нужды украинской армии.

В частности, целью парня было собрать 90 тысяч гривен на автомобиль для ВСУ, однако удалось собрать больше - 120 тысяч гривен. Благодаря парню волонтеры смогли приобрести автомобиль, который уже помогает защитникам на фронте.

"Я считаю, что в такое время каждый украинец должен приносить пользу своей стране, поэтому мы решили собирать средства для наших военных. Но хочу сказать, что это не только моя заслуга, но и всех людей, которые присылали средства, и волонтеров, которые нам помогали", - сказал Аронов.

9-летний украинец собрал 120 тысяч гривен на автомобиль для ВСУ (fcrukh.com)

Парень не останавливается на достигнутом и уже сейчас собирает деньги на еще 2 автомобиля для военных. Сбор продолжается на странице юного футболиста в Instagram, где он разыгрывает наборы марок "Украинская мечта".