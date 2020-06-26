Астрологи назвали найкращих коханок за знаком Зодіаку: ви зводите з розуму чоловіків

Гороскоп найкращих коханок серед знаків Зодіаку (фото: freepik)

Астрологи розповіли про три знака Зодіаку, які здатні закрутити голову своїми здібностями в ліжку

Астрологи назвали найкращих коханок за знаком Зодіаку. Ці три представниці зодіакального кола можуть просто звести з розуму чоловіків і надовго стати тією самою бажаною і єдиною.

Styler вибрав трьох богинь інтимних задоволень, які за твердженням астрологів, неперевершені в ліжку, пише Clutch.ua.

Стрілець - місце №3

Жінки-Стрільці дійсно майстрині в ліжку, адже вони просто обожнюють кохатися. Астрологи кажуть, що Стрільці можуть навіть закохатися в того, хто подарує їм неземну насолоду. Цікаво, що навіть якщо представниця знака не дуже добре себе почуває, вона не відмовиться від задоволення поніжитися в сексуальних обіймах коханого чоловіка. Для жінки-Стрільця плотські втіхи - ледь не головне джерело життєвих сил.

Скорпіон - місце №2

Жінка цього знаку може притягати, як справжня чаклунка. В ній абсолютно неймовірним чином поєднується холодність і киплячі в душі пристрасті, вогонь у погляді, вишукана мова, елегантність і одночасно войовничість. Вона - найкраща коханка, особливо для тих чоловіків, які готові на експерименти в ліжку. Жінка-Скорпіон може бути ніжною і підкорятися, а може стати фатальною коханкою. Чоловік, який пізнав любов представниці цього знака, виявиться повністю поглинений її чарами.

Терези - місце №1

А ось на перше місце астрологи цілком заслужено поставили Терези. Адже у жінки-Трезів є всі якості, якими повинна володіти ідеальна коханка. Вона тонко відчуває свого партнера, навіть якщо знайома з ним не так і давно. Якщо ж чоловікові пощастило зустріти таку жінку, в жодному разі не можна її відпускати. Найбільша насолода для Терезів - це відкрите задоволення і захоплення з боку партнера їх сексуальними можливостями. А підтримувати постійний вогонь допоможуть різні сексуальні експерименти.

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Автор: Styler