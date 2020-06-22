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Авіакатастрофа в Одесі: момент падіння літака потрапив на відео

STYLERЖиття    22.06.2020 - 18:45
Авіакатастрофа в Одесі: момент падіння літака потрапив на відео
Авіакатастрофа в Одесі потрапила на відео (колаж: РБК-Україна)

Момент падіння літака "Дельфін" потрапив на відео

В Одесі 17 червня розбився легкомоторний літак Y1 "Дельфін" в районі 6-го кілометра Овідіопольської траси. Він належав Одеському авіазаводу. В авіакатастрофі загинули льотчик-випробувач Олег Синиця і другий пілот Юрій Жуковський. Ця новина шокувала багатьох одеситів.

Сьогодні, 22 червня, в мережу потрапило відео падіння літака "Дельфін". Відеозапис зроблений з камери зовнішнього спостереження, і його опублікувало видання "Думская".

Авіакатастрофа в Одесі потрапила на відео (відео: dumskaya.net)

На відео видно, що шасі літака, що падає випущені, повітряний гвинт стоїть. Це означає, що двигун під час падіння не працював. Літак здійснив дотик з асфальтом під кутом близько 20 градусів. Після цього його корпус розламався відразу ж у кількох частинах.

Скоріше всього пілоти вели літак від ринку "Сьомий кілометр" і магазинів, і впали, коли "Дельфін" повністю втратив швидкість.

Варто зазначити, що літак злетів о 11:55, а вже через 19 хвилин повітряне судно запросило екстрену посадку. Льотчики розвернули до злітно-посадкової смуги, але після того, як зупинився двигун вони дуже швидко втрачали висоту. "Дельфін" впав, не долетівши до аеродрому декількох сотень метрів.

Нагадаємо, в літаку МАУ загинули 38 цуценят у вантажному відсіку.

Раніше в МАУ розповіли про обов'язкові правила для пасажирів на період карантину.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Одесаавиакатастрофа
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