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Баклажанна ікра за "сімейним рецептом": перевірений роками спосіб

Скрін: як приготувати баклажанну ікру
Автор: Світлана Мащенко

Баклажанна ікра - смачна літня закуска, якою можна насолоджуватися вдосталь, поки сезон овочів у розпалі, а ціни відносно невисокі.

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Баклажани - 500 г (2 невеликих)
  • Помідори - 200 г
  • Цибуля - 2 шт. (200 г)
  • Перець болгарський - 1 шт. (100 г)
  • Морква - 100 г
  • Часник, сіль, цукор, лимонна кислота - за смаком

Покрокове приготування ікри

Баклажани очистіть від шкірки, наріжте кубиками, посоліть і залиште на 30 хвилин.

Тим часом кубиками потрібно нарізати помідори, цибулю, болгарський перець.

Натріть на тертці моркву, подрібніть часник.

Максимально видавіть сік з баклажанів

На помірному вогні обсмажте баклажани 10 хвилин, додайте цибулю, потім моркву, болгарський перець.

Додайте помідори, часник. Посоліть. При необхідності додайте цукор і лимонну кислоту.

Накрийте кришкою і протушкуйте до м'якості і готовності всіх овочів на маленькому вогні 15-20 хвилин.

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