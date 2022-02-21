Млинці для стрункої талії без борошна і крохмалю: їх розметуть за лічені хвилини

Смачні пшоняні млинці

Інгредієнти:

Пшоно - 150 грамів (після замочування)

Молоко - 200 грамів

Масло кокосове (вершкове, рослинне) - 40 грамів

Яйця - 1 шт.

Сіль на смак

Приготування:

1.Пшоняну крупу замочуємо на ніч. В ідеалі вона замочується до 3 діб, щоб вивести фітинову кислоту. Зливаємо воду, а кашу перекладаємо в блендер і подрібнюємо до однорідності.

Лайфхак: Якщо часу і бажання замочувати крупу на добу немає, можна прискорити процес. Для цього пшоно треба ретельно помити, залити окропом, накритий кришкою і залишити на пів години або годину.

2.Додаємо в масу масло (вершкове варто попередньо розтопити) і розбиваємо яйце. Знову збиваємо в блендері до однорідної консистенції.

3.Масу солимо і поступово вливаємо молоко, ретельно перемішуємо. Додаємо дрібку соди, залишаємо на пару хвилин. За консистенцією тісто має бути таким же, як для звичайних млинців.

4.Сковороду нагріваємо, злегка змащуємо маслом і смажимо стандартним способом.