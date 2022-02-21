Млинці для стрункої талії без борошна і крохмалю: їх розметуть за лічені хвилини

В останній день зими, 28 лютого починається одне з найвеселіших і смачних свят в році – Масляна 2022. Обов'язковий атрибут святкування - млинці. Весь тиждень їх печуть у великій кількості, готують з різними начинками і їдять вдосталь.
Але можна замість традиційних млинців приготувати пп-рецепт, який за смаковими якостями нітрохи не поступається звичному конкуренту, зате збереже вашу талію. Рецептом оригінальних пшоняних млинців поділилася фуд-блогер Асем на YouTube-каналі "В моді ЗСЖ".
Інгредієнти:
Приготування:
1.Пшоняну крупу замочуємо на ніч. В ідеалі вона замочується до 3 діб, щоб вивести фітинову кислоту. Зливаємо воду, а кашу перекладаємо в блендер і подрібнюємо до однорідності.
Лайфхак: Якщо часу і бажання замочувати крупу на добу немає, можна прискорити процес. Для цього пшоно треба ретельно помити, залити окропом, накритий кришкою і залишити на пів години або годину.
2.Додаємо в масу масло (вершкове варто попередньо розтопити) і розбиваємо яйце. Знову збиваємо в блендері до однорідної консистенції.
3.Масу солимо і поступово вливаємо молоко, ретельно перемішуємо. Додаємо дрібку соди, залишаємо на пару хвилин. За консистенцією тісто має бути таким же, як для звичайних млинців.
4.Сковороду нагріваємо, злегка змащуємо маслом і смажимо стандартним способом.
Нагадаємо, що раніше зірка МастерШеф навчила готувати пасту як в ресторані вдома за пару хвилин.