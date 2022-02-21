Блины для стройной талии без муки и крахмала: их разметут за считанные минуты

В последний день зимы, 28 февраля начинается один из самых веселых и вкусных праздников в году – Масленица 2022. Обязательный атрибут празднования – блины. Вся Масляную неделю их пекут в большом количестве, готовят с разными начинками и едят вдоволь.
Но можно вместо традиционных блинов приготовить пп-рецепт, который по вкусовым качествам ничуть не уступает привычному конкуренту, зато сохранит вашу талию. Рецептом оригинальных пшенных блинов поделилась фуд-блогер Асем на YouTube-канале "В моде ЗОЖ".
Ингридиенты:
Приготовление:
1.Пшенную крупу замачиваем на ночь. В идеале она замачивается до 3 суток, чтобы вывести фитиновую кислоту. Сливаем воду, а кашу перекладываем в блендер и измельчаем до однородности.
Лайфхак: Если времени и желания замачивать крупу на сутки нет, можно ускорить процесс. Для этого пшенку надо тщательно помыть, залить кипятком, накрыт крышкой и оставить на полчаса или час.
2.Добавляем в массу масло (сливочное стоит предварительно растопить) и разбиваем яйцо. Снова взбиваем в блендере до однородной консистенции.
3.Массу солим и постепенно вливаем молоко, тщательно перемешиваем. Добавляем щепотку соды, оставляем на пару минут. По консистенции тесто должно быть таким же, как для обычных блинов.
4.Сковороду нагреваем, слегка смазываем маслом и жарим стандартным способом.
Напомним, что ранее звезда МастерШеф научила готовить пасту как в ресторане дома за пару минут.