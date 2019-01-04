У Борисполі неадекват погрожував дівчині шприцом, вимагаючи пін-код від карти

Колаж РБК-Україна

В шприці знаходилася смертельна вакцина

3 січня близько 19:00 на одній з вулиць Борисполя стався напад на 18-річну дівчину. Невідомий, погрожуючи шприцом, зажадав у жертви телефон, гроші та банківські картки. Про це інформує прес-служба поліції.

Повідомляється, що аферист вийшов на пошуки жертви ближче до вечора. Знайшовши підходящу, він відібрав у дівчини всі цінності і зажадав пін-код від картки. Постраждала не чинила опір, оскільки їй погрожували шприцом зі смертельною вакциною.

Після події дівчина звернулася в поліцію і правоохоронці взялися шукати зловмисника. Заявниця описала прикмети нападника та вказала напрямок, куди він зник. За описом це був кремезний чоловік у темному верхньому одязі та з капюшоном на голові.

Оперативникам вдалося затримати зловмисника, яким виявився 32-річний уродженець Полтавщини. Відзначається, що він тимчасово проживав в Києві і вже мав проблеми з законом.

Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у правопорушника шприц, ампули, медичну маску, гроші та інше майно, викрадене у дівчини. Чоловікові загрожує позбавлення волі до семи років.

Нагадаємо, що у Львівській області 9-річний хлопчик підірвався на петарді. Уточнюється, що дитина знайшла на вулиці вибуховий виріб і вирішила забрати його собі. Поки мама була на кухні, дитина, перебуваючи в іншій кімнаті, вирішила застосувати петарду в дії.

Ми писали, що у Харкові через феєрверк чоловікові відірвало кисть. Чоловіка госпіталізували у важкому стані. Відзначається, що піротехніку він купив на ринку.

Як повідомлялося раніше, волонтери закликали українців відмовитися від салютів, хлопавок і петард у новорічну ніч.

А також про те, що в тимчасово окупованому РФ Криму з настанням Нового 2019 року за київським часом звучали залпи салютів і феєрверків - так жителі півострова вітали один одного зі святом.