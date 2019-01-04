В Борисполе неадекват со шприцем угрожал девушке, требуя пин-код от карты

Коллаж РБК-Украина

В шприце находилась смертельная вакцина

3 января около 19:00 на одной из улиц Борисполя произошло нападение на 18-летнюю девушку. Неизвестный, угрожая шприцем, потребовал у жертвы телефон, деньги и банковские карты. Об этом информирует пресс-служба полиции.

Сообщается, что аферист вышел на поиски жертвы ближе к вечеру. Обнаружив подходящую, он отобрал у девушки все ценности и потребовал пин-код от карты. Пострадавшая не сопротивлялась, поскольку ей угрожали шприцем со смертельной вакциной.

После произошедшего девушка обратилась в полицию и правоохранители принялись розыскивать злоумышленника. Заявительница описала приметы нападавшего и указала направление, куда он скрылся. По описанию это был крепкий мужчина в темной верхней одежде и с капюшоном на голове.

Оперативникам удалось задержать злоумышленника, который оказался 32-летним уроженцем Полтавской области. Отмечается, что временно он проживал в Киеве и уже имел проблемы с законом.

Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у правонарушителя шприц, ампулы, медицинскую маску, деньги и другое имущество, похищенное у девушки. Мужчине грозит лишение свободы до семи лет.

Напомним, что во Львовской области 9-летний мальчик подорвался на петарде. Уточняется, что ребенок нашел на улице взрывное изделие и решил забрать его себе. Пока мама находилась на кухне, ребенок, находясь в другой комнате, решил применить петарду в действии.

Мы писали, что в Харькове из-за фейерверка мужчине оторвало кисть. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Отмечается, что пиротехнику он купил на рынке.

Как сообщалось ранее, волонтеры призвали украинцев отказаться от салютов, хлопушек и петард в новогоднюю ночь.

А также о том, что во временно оккупированном РФ Крыму с наступлением Нового 2019 года по киевскому времени звучали залпы салютов и фейерверки - так жители полуострова поздравляли друг друга с праздником.