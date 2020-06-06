Як буде працювати "Укрпошта" та "Нова пошта" на свята

Графік роботи популярних поштових служб в Україні – "Нової пошти" та "Укрпошти" буде скоректований. У повідомленні "Нової пошти" говориться, що відділення та кур'єрська доставка будуть працювати у звичайному режимі, в той час як "Укрпошта" анонсувала зміни в роботі.

Як повідомляється на офіційному сайті "Нової пошти", графік роботи у відділеннях буде відповідати звичайному.

"З 6 по 8 червня 2020 відділення компанії Нова пошта та кур'єрська доставка працюють за звичайним графіком", - йдеться в заяві.

Як буде працювати "Нова пошта" 6-8 червня:

субота, 6 червня - відділення та адресна доставка працюють за графіком суботи;

неділю, 7 Червня - відділення та адресна доставка працюють за графіком неділі;

понеділок, 8 червня - відділення та адресна доставка працюють за графіком понеділка.

В "Укрпошті" ж анонсували зміни в графіках роботи відділень.

Всього 7 червня в Україні буде відкрито 29 відділень "Укрпошти". Більшість з них буде працювати до 15:00 за київським часом. Вже 8-го червня в Україні запрацює 55 відділень за скоригованими графіками, опублікованими на офіційному сайті "Укрпошти".

Нагадаємо, що раніше "Укрпошта" відновила роботу відділень за звичайним графіком.

Також ми повідомляли, що "Нова пошта" з 1 червня змінила правила роботи.