"Буде тепліше і сухіше": українців чекають приємні вихідні

Ілюстративне фото (pixabay.com)

"Проходить нас атмосферний фронт циклону Tina", - розповіла народний синоптик Наталка Діденко

У ці вихідні, 27 і 28 жовтня в Україні потеплішає. Дощова і холодна погода через циклон Tina, який проходить нашу країну, незабаром зміниться. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Проходить нас атмосферний фронт циклону Tina. Дощі, сильний вітер і ще холодно. Завтра буде тепліше і сухіше", - йдеться у публікації.

Скрін: facebook.com/tala.didenko

Втім, як зазначила синоптик, дощі залишаться у західних областях, а ввечері пройдуть також і у північних, включаючи Київ.

Скрін: facebook.com/tala.didenko

На Заході температура повітря вдень становитиме від +12 до +14 градусів, а вночі коливатиметься від +2 до +4 градусів.

Східні та північні області України днем прогріються до +13 градусів, а вночі стовпчик термометра показуватиме від +2 до +4 градусів.

Скрін: facebook.com/tala.didenko

У південних областях та в Криму температура вдень становитиме +17 +19 вдень, а вночі - від +3 до +5 градусів.

У Центрі в денний час температура повітря становитиме від +13 до +15 градусів, а вночі від +2 до +4 градусів.

Раніше ми вже повідомляли, що до цих вихідних 27 - 28 жовтня в більшості областей України після дощів температура повітря помітно підвищиться.

Також ми писали, що синоптик озвучив дати другого "бабиного літа".

Нагадаємо, що народний синоптик Володимир Деркач озвучив прогноз погоди на листопад 2018 року - за словами експерта, останній місяць осені "трохи полякає українців зимою".

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Відео: РБК-Україна