"Будет теплее и суше": украинцев ждут приятные выходные

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"Проходит нас атмосферный фронт циклона Tina", - рассказала народный синоптик Наталка Диденко

В эти выходные 27 и 28 октября в Украине потеплеет. Дождливая и холодная погода из-за циклона Tina, который проходит нашу страну, вскоре изменится. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Проходит нас атмосферный фронт циклона Tina. Дожди, сильный ветер и еще холодно. Завтра будет теплее и суше", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Впрочем, как отметила синоптик, дожди останутся в западных областях, а вечером пройдут также и в северных, включая Киев.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

На Западе температура воздуха в дневное время составит от +12 до +14 градусов, а в ночное будет колебаться от +2 до +4 градусов.

Восточные и северные области Украины днем прогреются до +13 градусов, а в ночное время столбик термометра будет показывать от +2 до +4 градусов.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

В южных областях и в Крыму температура днем составит +17 и +19 днем, а ночью - от +3 до +5 градусов.

В Центре в дневное время температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, а в ночное время от +2 до +4 градусов.

Ранее мы уже сообщали, что к этим выходным 27 - 28 октября в большинстве областей Украины после дождей температура воздуха заметно повысится.

Также мы писали, что синоптик озвучил даты второго "бабьего лета".

Напомним, что народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь 2018 года - по словам эксперта, последний месяц осени "чуть-чуть попугает украинцев зимой".

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Видео: РБК-Украина