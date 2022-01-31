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Б'юті-блогер показала, як створити ідеальні локони за допомогою тазика з водою

Автор: Марина Настевич

Б'юті-блогер показала простий і дуже ефективний спосіб створення приголомшливих локонів, при цьому ніякі спеціальні засоби вам не знадобляться. Однак він підійде тільки тим, у кого від природи кучеряве волосся.

Незвичайний лайфхак для красивої зачіски показала в TikTok дівчина на ім'я Зіа. Її майстер клас швидко став популярним і набрав безліч переглядів в соцмережі.

За словами дівчини, вона використовує цей метод кожен раз при митті голови. Секрет полягає в тазику з водою.

Так, спочатку Зіа миє голову звичайним способом. Після чого по черзі наносить бальзам-кондиціонер і крем для формування завитків, кожен раз розчісуючи волосся між їх застосуванням.

Далі дівчина бере тазик з водою і занурює в нього волосся. Після чого піднімає голову і за допомогою рук і води, що стікає з волосся, формує кучері, просто мнучи пасма. Злегка прочесавши їх прямо пальцями, процедуру слід повторити - і так 4 рази.

Завдяки стискаючим рухам руками на волоссі формуються завитки, які Зіа потім закріплює за допомогою гелю, мусу або іншого засобу для укладання. Зайву вологу слід прибрати рушником з мікрофібри, акуратно промакуючи волосся.

На завершення дівчина сушить волосся, використовуючи фен з дифузором. Коли локони повністю висохнуть, вона наносить на них масло.

@curlyzia.xo Bowl method full routine

Нагадаємо, раніше ми писали про поширену помилку при прийнятті душу, яка може нашкодити вам.

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