Б'юті-блогер показала, як створити ідеальні локони за допомогою тазика з водою

За словами дівчини, вона використовує цей метод кожен раз при митті голови. Секрет полягає в тазику з водою.

Так, спочатку Зіа миє голову звичайним способом. Після чого по черзі наносить бальзам-кондиціонер і крем для формування завитків, кожен раз розчісуючи волосся між їх застосуванням.

Далі дівчина бере тазик з водою і занурює в нього волосся. Після чого піднімає голову і за допомогою рук і води, що стікає з волосся, формує кучері, просто мнучи пасма. Злегка прочесавши їх прямо пальцями, процедуру слід повторити - і так 4 рази.

Завдяки стискаючим рухам руками на волоссі формуються завитки, які Зіа потім закріплює за допомогою гелю, мусу або іншого засобу для укладання. Зайву вологу слід прибрати рушником з мікрофібри, акуратно промакуючи волосся.

На завершення дівчина сушить волосся, використовуючи фен з дифузором. Коли локони повністю висохнуть, вона наносить на них масло.