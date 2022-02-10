Чемпіонка світу і просто красуня: Потап показав рідкісне фото своєї мами

На знімку іменинниця Людмила Анатоліївна позує разом з 13-річним онуком за столиком в ресторані - сім'я явно відзначала там свято. Зазначимо, що 9 лютого мамі Потапа виповнилося 64 роки.

Жінка була одягнена в чорне вбрання і виглядала дуже моложаво.

"Мама і син! З днем народження! Ми тебе любимо", - підписав знімок Потап.

Потап зачарував мережу сімейним кадром зі своєю мамою і сином (фото: instagram.com/realpotap)

Користувачі мережі засипали іменинницю привітаннями і компліментами в коментарях, відзначаючи її красу і квітучий зовнішній вигляд.

Зазначимо, що Людмила Анатоліївна Потапенко – чемпіонка світу з підводного плавання в естафеті. Вона до останнього працювала тренером і секретом своєї зовнішності називає саме щоденні заняття спортом.

Олексій з дитинства теж займався плаванням, а потім – водним поло, де досяг звання майстра спорту. До слова, Потап навіть отримав диплом про вищу освіту за спеціальністю вчитель фізкультури.