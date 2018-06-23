"Чудеса, та й годі": жителі Мелітополя не можуть нахвалитися місцевим маршрутчиком

Водій маршрутки захопив городян своєю поведінкою

У Мелітополі місцевий водій маршрутки привів у захват городян своєю поведінкою. Про це пише інформаційне агентство ria-m.tv.

Наголошується, що одна із жінок звернулася в редакцію видання з проханням висловити подяку водієві маршрутного таксі, який прямує за маршрутом "Міжрайбаза-Новий Мелітополь-лісопарк".

Так, пасажирку приємно здивували не тільки чистий, охайний салон транспортного засобу, але і акуратна манера водіння і найголовніше - ставлення водія до людей.

"Для нього не питання провезти безкоштовно дитину або пенсіонера, без скандалу і збурень взяти пільговика", - каже жінка.

А нещодавно пасажири стали свідком того, як дівчина, виходячи з маршрутки, простягнула йому 8 грн. Водій здивувався, на що вона пояснила: "Я винна вам 3 грн". І це при тому, що багато його колег пасажира без грошей взагалі в салон не пустили б. Цей же маршрутник навіть ці 3 грн він відмовлявся брати.

Маршрутка в Мелітополі (фото: ria-m.tv)

"За нинішніми мірками, чудеса, та й тільки! Прикро, що нині ми так звикли до хамства водіїв, що людське ставлення, яке повинно бути нормою, вважаємо дивом", - зазначили журналісти видання.

Раніше соцмережі обурилися поведінкою водія, який нахабно вигнав дитину з маршрутки.

Хайп-таксі: ваше ставлення до маршруток