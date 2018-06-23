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"Чудеса, да и только": жители Мелитополя не могут нахвалиться местным маршрутчиком

STYLERLIFE        23.06.2018 - 01:00
Маршрутка (фото: РБК-Украина)
Маршрутка (фото: РБК-Украина)

Водитель маршрутки восхитил горожан своим поведением

В Мелитополе местный водитель маршрутки привел в восторг горожан своим поведением. Об этом пишет информационное агентство ria-m.tv.

Отмечается, что одна из женщин обратилась в редакцию издания с просьбой выразить благодарность водителю маршрутного такси, которое следует по маршруту "Межрайбаза-Новый Мелитополь-лесопарк". 

Так, пассажирку приятно удивили не только чистый, опрятный салон транспортного средства, но и аккуратная манера вождения и самое главное - отношение водителя к людям.

"Для него не вопрос провезти бесплатно ребенка или старика, без скандала и возмущений взять льготника", - говорит женщина.

А недавно пассажиры стали свидетелем того, как  девушка, выходя из маршрутки, протянула ему 8 грн. Водитель удивился, на что  она пояснила: "Я была должна вам 3 грн". И это при том, что многие его коллеги пасажира без денег вообще в салон не пустили бы. Этот же маршрутчик даже эти 3 грн он брать отказывался.

Маршрутка в Мелитополе (фото: ria-m.tv)

"По нынешним меркам, чудеса, да и только! Обидно, что нынче мы так привыкли к хамству водителей, что человеческое отношение, которое должно быть нормой, считаем чудом", - отметили журналисты издания.

Ранее соцсети возмутились поведением водителя, который нагло выгнал ребенка из маршрутки.

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Теги: водитель маршрутки, Мелитополь
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