"Десант своїх не кидає": українця, який зник 30 років тому, повернули на батьківщину (фото)

Колаж РБК-Україна

Колишні колеги зустрічали чоловіка з державним прапором

Волинянина Ігоря Бєлокурова, який 30 років тому зник в Афганістані, вдалося повернути в Україну. Про це повідомила прес-служба командування десантно-штурмових військ ЗСУ на сторінці Facebook.

"Про минуле, рідних і близьких він майже нічого не пам'ятає. Швидше за все, через поранення і контузію втратив пам'ять, про це свідчать шрами на його голові. Пізніше стало відомо, що він, можливо, є воїном-інтернаціоналістом, який вже 30 років вважається зниклим без вісті, прапорщиком Ігорем Бєлокурова", - йдеться в повідомленні.

Фото: Ігоря Бєлокурова повернули в Україну (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

У той же час уточнюється, що зустрічали зниклого українця з державним прапором і бойовими нагородами.

Фото: Ігоря Бєлокурова повернули в Україну (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

"Як і годиться бойовим офіцером, пошуковий загін зустрів його у військовій уніформі з бойовими нагородами, у парадних беретах, тримаючи в руках прапори України, Десантно-штурмових військ і Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану. Вже через кілька днів наш герой Ігор Бєлокуров повернувся до своєї рідні на Волинь, де зустрів рідних і близьких. Десант своїх не кидає", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Фото: Ігоря Бєлокурова повернули в Україну (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

До речі, українська влада обіцяє допомогти повернутися в Україну волинянина Ігоря Бєлокурова, який 30 років тому зник у складі радянської армії в Афганістані, де і потрапив у полон. Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, нардеп Сергій Куніцин.

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