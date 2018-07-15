"Десант своих не бросает": украинца, пропавшего 30 лет назад, вернули на родину (фото)

Коллаж РБК-Украина

Бывшие коллеги встречали мужчину с государственным флагом

Волынянина Игоря Белокурова, который 30 лет назад пропал в Афганистане, удалось вернуть в Украину. Об этом сообщила пресс-служба командования десантно-штурмовых войск ВСУ на странице в Facebook.

"О своем прошлом, родных и близких он почти ничего не помнит. Скорее всего, из-за ранений и контузии потерял память, об этом свидетельствуют шрамы на его голове. Позже стало известно, что он, возможно, является воином-интернационалистом, который уже 30 лет считается пропавшим без вести, прапорщиком Игорем Белокуровым", - говорится в сообщении.

Фото: Игоря Белокурова вернули в Украину (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

В то же время уточняется, что встречали пропавшего украинца с государственным флагом и боевыми наградами.

Фото: Игоря Белокурова вернули в Украину (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

"Как и годится боевым офицером, поисковый отряд встретил его в армейской униформе с боевыми наградами, в парадных беретах, держа в руках флаги Украины, Десантно-штурмовых войск и Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана. Уже через несколько дней наш герой Игорь Белокуров вернулся к своей родне на Волынь, где встретил родных и близких. Десант своих не бросает", - подчеркивается в тексте сообщения.

Фото: Игоря Белокурова вернули в Украину (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

Кстати, украинская власть обещает помочь вернуться в Украину волынянину Игорю Белокурову, который 30 лет назад пропал в составе советской армии в Афганистане, где и попал в плен. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, нардеп Сергей Куницын.

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