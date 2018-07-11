Украинец, пропавший 30 лет назад в Афганистане, вернется на родину

Коллаж РБК-Украина

Дома его ждет 78-летняя мать, которая уже не ожидала увидеть сына живым

Украинские власти обещают помочь вернуться в Украину волынянину Игорю Белокурову, который 30 лет назад пропал в составе советской армии в Афганистане, где и попал в плен. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, нардеп Сергей Куницын.

"Мы создали рабочую группу по поручению президента. Была проведена очень большая работа для возвращения Игоря Белокурова на родину, в Украину", - сказал Куницын.

По словам политика, президент Порошенко поручил установить личность Белокурова и убедиться, что это действительно он. Для этого украинские специалисты четыре раза выезжали в Афганистан.

Фото: Игорь Белокуров в молодости (pershyj.com)

Куницын рассказал, что волынянин попал в плен без сознания и практически ничего не помнит. Политик предположил, что причина потери памяти – избиения, которые солдат потерпел от афганцев.

"Ребята говорят, что когда он попал в плен, то его, видимо, сильно били, он весь в шрамах на голове от приклада... Наверное, есть потеря памяти. Но чем больше мы работаем с ним, тем больше мы видим, что это он", - сказал Куницын.

По его словам, Игорь предоставил свой материал для проведения ДНК-экспертизы с родственниками в Украине, а также у него обнаружены особые приметы, о которых говорила мать.

"Сейчас он воюет с талибами. Живет в кишлаке. У него 5 детей", - сообщил Куницын, добавив, что Белокуров владеет несколькими магазинами. К слову, волынянин практически забыл родной язык и общается на фарси.

Скриншот: Игорь Белокуров (ТСН)

Белокуров хочет приехать на родину и увидеть мать. Политик рассказал, что Игорю показали видео с его матерью, после просмотра которого он долго плакал.

"Сейчас мы занимаемся оформлением визы в Украину. Во-вторых, он гражданин Советского Союза еще... Наша цель - доказать, что солдата Родина не бросила. Президент поручил разобраться, действительно ли это украинец, действительно ли он в плену", - сказал Куницын.

Добавим, что интервенция советских войск в Афганистане началась в 1979 году и закончилась в 1989. В советско-афганской войну участвовало более 160 тысяч украинцев. Из них 2378 погибли, в том числе 60 считаются пропавшими без вести или теми, что попали в плен. Ранения получили более 8000 украинцев, из них 4687 вернулись домой инвалидами.

Видео: Украинцу, пропавшему 30 лет назад в Афганистане, помогут приехать на родину (youtube.com/Сегодня)

Ранее сообщалось, что в Афганистане спустя 30 лет нашли украинца Игоря Белокурова, который считался без вести пропавшим. На Волыни в селе Великая Глуша проживает его 78-летняя мать Антонина Белокурова, которая уже не ожидала увидеть сына живым и даже поставила ему на местном кладбище символическую могилу.

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