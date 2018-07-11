Українець, який зник 30 років тому в Афганістані, повернеться на батьківщину

Колаж РБК-Україна

Вдома його чекає 78-річна мати, яка вже не очікувала побачити сина живим

Українська влада обіцяє допомогти повернутися в Україну волинянину Ігорю Бєлокурову, який 30 років тому зник у складі радянської армії в Афганістані, де і потрапив у полон. Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, нардеп Сергій Куніцин.

"Ми створили робочу групу за дорученням президента. Була проведена дуже велика робота для повернення Ігоря Бєлокурова на батьківщину, в Україну", - сказав Куніцин.

За словами політика, президент Порошенко доручив встановити особу Бєлокурова і переконатися, що це дійсно він. Для цього українські фахівці чотири рази виїжджали у Афганістан.

Фото: Ігор Бєлокуров в молодості (pershyj.com)

Куніцин розповів, що волинянин потрапив у полон без свідомості і практично нічого не пам'ятає. Політик припустив, що причина втрати пам'яті – побиття, які солдат зазнав від афганців.

"Хлопці кажуть, що коли він потрапив у полон, то його, мабуть, сильно били, він весь у шрамах на голові від приклада... Напевно, є втрата пам'яті. Але чим більше ми працюємо з ним, тим більше ми бачимо, що це він", - сказав Куніцин.

За його словами, Ігор надав свій матеріал для проведення ДНК-експертизи з родичами в Україні, а також у нього виявлені особливі прикмети, про яких казала мати.

"Зараз він воює з талібами. Живе в кишлаку. У нього 5 дітей", - повідомив Куніцин, додавши, що Бєлокуров володіє декількома магазинами. До речі, волинянин практично забув рідну мову і спілкується на фарсі.

Скріншот: Ігор Бєлокуров (ТСН)

Бєлокуров хоче приїхати на батьківщину і побачити матір. Політик розповів, що Ігорю показали відео з його матір'ю, після перегляду якого він довго плакав.

"Зараз ми займаємося оформленням візи в Україну. По-друге, він громадянин Радянського Союзу ще... Наша мета - довести, що солдата Батьківщина не кинула. Президент доручив розібратися, чи це українець, чи дійсно він у полоні", - сказав Куніцин.

Додамо, що інтервенція радянських військ в Афганістані почалася в 1979 році і закінчилася в 1989. У радянсько-афганську війну брало участь більше 160 тисяч українців. З них 2378 загинули, в тому числі 60 вважаються зниклими безвісти або тими, що потрапили в полон. Поранення отримали понад 8000 українців, з них 4687 повернулися додому інвалідами.

Відео: Українцю, зниклому 30 років тому в Афганістані, допоможуть приїхати на батьківщину (youtube.com/Сегодня)

Раніше повідомлялося, що в Афганістані через 30 років знайшли українця Ігоря Бєлокурова, який вважався безвісти зниклим. На Волині в селі Велика Глуша проживає його 78-річна мати Антоніна Бєлокурова, яка вже не очікувала побачити сина живим і навіть поставила йому на місцевому кладовищі символічну могилу.

Герої, загиблі в червні 2018