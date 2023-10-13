Смотрите эмоциональное видео на новую песню автора хита "Закоханий"

Украинский певец и автор песен BRYANGIN представит новый танцевальный трек "Очі кольору безодні" и клип на него. Как и большинство песен артиста, композиция посвящена любви и искренним чувствам к любимой девушке.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на описание видео на YouTube канале певца.

"Очі кольору безодні" - легкая и танцевальная песня, которая идеально подойдет для прогулок с любящим человеком.

"Это трек о ее глазах цвета бездны. Для каждого по-настоящему влюбленного мужчины глаза любимой имеют именно такой цвет - бездны, в которую он погружается полностью", - рассказывает певец.

BRYANGIN (фото: instagram.com/bryangin_)

Режиссером клипа на новую песню стал Богдан Буневич. Главная идея видео - в том, как легко воображение может превратить творческое творчество в реальность.

В клипе BRYANGIN создает фантазийный мир и образ девушки, в которую влюбляется. Творчество артиста становится пространством, где он рисует не только картину, но и чувства.

BRYANGIN (фото: instagram.com/bryangin_)

"BRYANGIN создает образ девушки с глазами цвета бездны, очаровывающей его загадочностью и глубиной. Во время исполнения песни певец отдается мгновению, танцуя с воображаемой любимой. Это отражает главную силу искусства - оно оживляет чувства", - говорит режиссер.

Добавим, что BRYANGIN - новое имя в украинском шоу-бизе. Однако молодой артист уже успел заявить о себе на поп-сцене.

BRYANGIN (фото: instagram.com/bryangin_)

В частности, недавно он отыграл первый большой сольный концерт с живым бэндом в Osocor Residence.

Во время выступления звучали уже известные хиты BRYANGIN - "Закоханий", "Таке вперше", "Вона" и "Фурія"