У Дніпрі побили дівчинку: з'явилися подробиці

Фото: pixabay

За інцидентом спостерігав весь двір

У Дніпрі підлітки жорстоко побили 14-річну дівчинку Лізу, яка хворіє на діабет. За інцидентом спостерігав весь двір. Про подію повідомив "Інформатор".

В день інциденту Ліза гуляла у дворі зі своїми подругами. Вони присіли на лавочку, а діти дражнили Лізу через її хворобу.

Раптом на Лізу накинулася 15-річна Катя, яка проходила повз. Дівчинка сприйняла глузування на свій рахунок, бо обматюкала Лізу, а потім почала її бити. Незабаром до хуліганство приєдналася її подруга.

У потерпілої численні садна та забиття хребта. Ліза знаходиться у відділенні нейрохірургії.

Мама Лізи розповіла, що хуліганка входить у погану компанію.

"Загалом їх — 60 — 70 осіб, і вони неодноразово ставали героями подібних ситуацій: то бомжа поб'ють, то ще що. Так ось ця Катя — з їхнього загону. Дівчатка були між собою не знайомі. Коли я розмовляла з хлопцями з двору, то вони сказали, що ця панянка протягом двох днів вислідковувала мою дочку", - повідомила жінка.

Раніше повідомлялося,що у столичному гіпермаркеті співробітник побив покупця.

Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в селищі Затока біля однієї з баз відпочинку лежить чоловік без ознак життя.

"Прибувши на місце події, поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 34-річний житель Дніпропетровської області", – розповіли у відділі комунікацій.

Нагадаємо, в Києві три "гостя столиці" напали на 17-річного підлітка, який гуляв із собакою, і жорстоко його побили.

Хайп таксі #12 з чого треба почати змінювати країну