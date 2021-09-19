Під Донецьком маленьких брата і сестру знайшли мертвими в скрині (фото)

Близько 4:30 сімейна пара поїхала на роботу, залишивши дітей одних. При цьому раніше вони ніколи з дому не йшли. Правоохоронці зазначили, що сім'я перебуває на обліку в соцслужбах.

"Правоохоронці неодноразово проводили бесіди з батьками щодо недопущення зловживання алкогольними напоями та належного виконання батьківських обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Дітей відразу ж почали шукати. Правоохоронці опитували сусідів та мешканців села, перевіряли занедбані та нежитлові будинки, недобудови, водойми та лісосмуги.

Коли поліція оглядала будинок, то дітей без ознак життя виявили в старій скрині.

Поліція розглядає всі версії про загибель брата і сестри. Попередня правова кваліфікація - п.2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Заступник начальника кримінальної поліції Донецької області Артем Кисько в Facebook опублікував фото скрині.

Скриня, в якій знайшли мертвих дітей (фото: facebook.com/Артем Кисько)

Він також припустив, що можливо, діти гралися, залізли в скриню, яка зачинилась на замок.

Скриня, в якій знайшли мертвих дітей (фото: facebook.com/Артем Кисько)

Під Донецьком малолітніх дітей знайшли мертвими у скрині (фото: facebook.com/Артем Кисько)