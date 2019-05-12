Дощі і тепло: синоптик заінтригувала прогнозом погоди на понеділок

Погода в Києві та Україні 13 травня буде теплою і дощовою. З другої половини тижня хмари розійдуться і переважатиме сонячна погода. Про це народний синоптик Наталка Діденко написала в своєму блозі в Facebook.

Погода в Києві і Україні на 13 травня – синоптик обіцяє дощі й тепло (фото: pixabay.com)

За даними синоптика, середня температура в Україні 13 травня досягне позначки +19... +24 градуси тепла.

"Понеділок в Україні буде, хахаха, з періодичними дощами. Але, ви знаєте, на тлі прекрасної температури +19... +24 градуси і несильного вітру, повітря як-то матеріалізує слово "бальзам". Дихаєш, ніби п'єш)", – пише Діденко.

Погода в Києві і Україні на 13 травня – синоптик обіцяє дощі й тепло (фото: facebook.com/tala.didenko)

У своєму прогнозі синоптик написала, що в столиці України очікуються дощі та грози. З другої половини тижня дощі припиняться, буде домінувати суха і сонячна погода.

"В Києві понеділок - і сонце, і дощ, місцями гроза. Тепло, близько +20 градусів. У столиці друга половина тижня, включаючи наступні вихідні, обіцяє бути нарешті переважно сухою і сонячною", - додала Діденко.

В Укргідрометцентрі прогнозують не просто дощі, але і грози. При чому вони накриють всю Україну.

Погода в Києві та Україні 13 травня (скріншот: meteo.gov.ua)

Наші пращури спостерігали за вечором і ніччю на Якова (13 травня): теплий вечір і зоряна ніч пророкували грізне і тепле урожайне літо. На погоже літо вказував і ясний схід сонця.

Також ми писали, що народний синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на неділю, 12 травня.

До цього синоптики розповіли про погоду в травні.

Також повідомлялося, що в Київ наступного тижня прийде потепління.