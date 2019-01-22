ДТП за участю чоловіка Єлизавети II: незнайомець вирішив заробити на аварії принца Філіпа

Колаж РБК-Україна

Чоловік хотів задорого продати уламки машини

Не так давно на торговому майданчику eBay з'явилося оголошення про продаж уламків машини принца Філіпа. Продавець стверджував, що знайшов їх на місці ДТП, запевняючи, що серед уламків може знаходитися ДНК принца Філіпа, яке можна використовувати для створення його клону. Про це повідомляє інформаційне видання Independent.

Продавець під ніком morbius777 стверджував, що уламки були зібрані на місці зіткнення, а всі виручені кошти обіцяв передати у благодійну організацію. Вартість лота досягала 85 тис. доларів. В оголошенні також вказувалося, що покупець, який переможе, отримає три пластикові частини, однак розбите скло не додавалося.

Продавець написав: "Ці речі не були вкрадені. Вони занадто довго перебували на проїжджій частині. Мене вражає, що їх не прибрали в той же день. Тому, як і будь-який авантюрист, я вирішив їх прибрати. Я не отримаю від цього ніякої вигоди, всі отримані кошти будуть пожертвувані на благодійність".

Трохи згодом виявилося, що правила компанії забороняють наживатися на людських стражданнях і трагедіях, тому представник eBay був змушений зняти оголошення про продаж.

Нагадаємо, що чоловік Єлизавети II потрапив в аварію. Інцидент стався ввечері 17 січня біля маєтку Сандрингем, графство Норфолк, у східній Англії.

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