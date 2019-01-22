ДТП с участием супруга Елизаветы II: незнакомец решил подзаработать на аварии принца Филиппа

Коллаж РБК-Украина

Мужчина хотел задорого продать обломки машины

Не так давно на торговой площадке eBay появилось объявление о продаже обломков машины принца Филиппа. Продавец утверждал, что нашел их на месте ДТП, заверяя, что среди обломков может находиться ДНК принца Филиппа, которое можно использовать для создания его клона. Об этом сообщает информационное издание Independent.

Продавец под ником morbius777 утверждал, что обломки были собраны на месте столкновения, а все вырученные средства обещал передать в благотворительную организацию. Стоимость лота достигла 85 тыс. долларов. В объявлении также указывалось, что победивший покупатель получит три пластиковые части, однако разбитое стекло не прилагалось.

Продавец написал: "Эти вещи не были украдены. Они слишком долго находились на проезжей части. Меня поражает, что их не убрали в тот же день. Поэтому, как и любой авантюрист, я решил их прибрать. Я не получу от этого никакой выгоды, все полученные средства будут пожертвованы на благотворительность".

Чуть позже оказалось, что правила компании запрещают наживаться на человеческих страданиях и трагедии, поэтому представитель eBay был вынужден снять объявление о продаже.

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