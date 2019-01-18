"На моих руках была кровь принца": очевидец рассказал детали ДТП с участием супруга Елизаветы II

Коллаж РБК-Украина

Ближайшие 48 часов принц Филипп будет оставаться под наблюдением врачей

17 января возле имения Сандрингем муж королевы Великобритании Елизаветы II 97-летний принц Филипп попал в аварию. Сообщалось, что принц Филипп смог покинуть место аварии самостоятельно, так как травмы оказались незначительными, однако очевидец утверждает, что это не так. Об этом информирует The Sun.

Несмотря на то, что Букингемский дворец заявил, что принц при столкновении не пострадал, адвокат Рой Уорн, который проезжал мимо во время ДТП с участием принца, утверждает, что принца доставали через люк на крыше. У Филиппа безумно болели ноги.

"У меня на руках была кровь принца. Все, о чем я мог подумать: слава Богу, что дело не обошлось еще хуже. Я бросился к другой машине - она дымилась, как будто вот-вот могла взорваться. С заднего сидения доносился детский крик. При этом дезориентированный Филипп кричал: Мои ноги! Куда мне деть мои ноги!" - рассказал Уорн.

Уточняется, что принца осмотрел доктор в Сандрингеме. Ближайшие 48 часов он будет оставаться под наблюдением, поскольку врачи должны убедиться в отсутствии внутренних повреждений.

По предварительным данным, виновником ДТП стал Филипп. Мужу королевы пришлось пройти тест на алкоголь, однако он оказался совершенно трезв. Принц утверждает, что его заслепило солнце.

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