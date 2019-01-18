"На моїх руках була кров принца": очевидець розповів деталі ДТП за участю чоловіка Єлизавети II

Колаж РБК-Україна

Найближчі 48 годин принц Філіп буде залишатися під наглядом лікарів

17 січня біля маєтку Сандрингем чоловік королеви Великобританії Єлизавети II 97-річний принц Філіп потрапив в аварію. Повідомлялося, що принц Філіп зміг покинути місце аварії самостійно, так як травми виявилися незначними, однак очевидець стверджує, що це не так. Про це інформує The Sun.

Незважаючи на те, що Букінгемський палац заявив, що принц при зіткненні не постраждав, адвокат Рой Ворн, який проїжджав повз під час ДТП за участю принца, стверджує, що принца діставали через люк на даху. У Філіпа страшенно боліли ноги.

"У мене на руках була кров принца. Все, про що я міг подумати: слава Богу, що справа не обійшлася ще гірше. Я кинувся до іншої машини - вона диміла, ніби ось-ось могла вибухнути. З заднього сидіння доносився дитячий крик. При цьому дезорієнтований Філіп кричав: Мої ноги! Куди мені подіти мої ноги!" - розповів Ворн.

Уточнюється, що принца оглянув доктор в Сандрінгемі. Найближчі 48 годин він буде залишатися під наглядом, оскільки лікарі повинні переконатися у відсутності внутрішніх ушкоджень.

За попередніми даними, винуватцем ДТП став Філіп. Чоловікові королеви довелося пройти тест на алкоголь, проте він виявився абсолютно тверезий. Принц стверджує, що його засліпило сонце.

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