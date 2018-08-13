"Його звуть не Микола" одіозна Поклонська вийшла заміж

Наталія Поклонська і її чоловік (фото: twitter.com)

Весілля одіозної колаборантки відбулася в окупованому Криму

Екс-прокурор Криму Наталія Поклонська, яка брала участь в арешті Олега Сенцова, вийшла заміж. Одруження колаборантки і її судженого - Івана Соловйова - відбулося в минулі вихідні на території окупованого півострова. Про це пише Daily Storm.

Як розповіли гості заходу, "весілля було скромним, але зі смаком". На церемонії були присутні колеги скандальної Поклонської по російській Думі, її родичі.

Обранцем 38-річної "няш-мяш" став 47-річний Іван Соловйов. Раніше він був старшим слідчим з особливо важливих справ Слідчої частини Головного слідчого управління ФСНП. Також керував апаратом комітету Держдуми РФ з безпеки та протидії корупції. Зараз ця людина є уповноваженим з прав людини в РФ.

Відзначимо, що сама ж Поклонська, яка славиться своєю нездоровою любов'ю до царя Миколи II, заявила журналістам, що "поки що не готова коментувати особисте життя".

Додамо також, що Поклонська виховує доньку Анастасію від першого шлюбу.

Весілля Поклонської активно коментують у мережі.

"Поклонська вийшла заміж. Його звуть не Микола", - написав Олексій Соков.

Фотожаба (twitter.com/oldLentach)

"Нарешті, знайшовся сміливий заспокоювач плоті..." - зазначив Олег Панфілов.

Раніше Поклонская, нудьгуюча на інавгурації Путіна, розсмішила соцмережі.

Відео: РБК-Україна