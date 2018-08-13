"Его зовут не Николай": одиозная Поклонская вышла замуж

Наталья Поклонская и ее муж (фото: twitter.com)

Свадьба одиозной коллаборантки состоялась в оккупированном Крыму

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая принимала участие в аресте Олега Сенцова, вышла замуж. Бракосочетание коллаборантки и ее суженого - Ивана Соловьева - состоялось в минувшие выходные на территории оккупированного полуострова. Об этом пишет Daily Storm.

Как рассказали гости мероприятия, "свадьба была скромная, но со вкусом". На церемонии были коллеги скандальной Поклонской по российской Думе, ее родственники.

Избранником 38-летней Поклонской стал 47-летний человека Иван Соловьев. Раньше он был старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления ФСНП. Также руководил аппаратом комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции. Сейчас этот человек является уполномоченным по правам человека в РФ.

Отметим, что сама же Поклонская, которая славится своей нездоровой любовью к царю Николаю II, заявила журналистам, что "пока не готова комментировать личную жизнь".

Добавим также, что Поклонская воспитывает дочь Анастасию от первого брака.

Свадьбу Поклонской активно комментируют в сети.

"Поклонская вышла замуж. Его зовут не Николай", - написал Алексей Соков.

Фотожаба (twitter.com/oldLentach)

"Наконец, нашелся смелый успокоитель мечущейся плоти..." - отметил Олег Панфилов.

Ранее Поклонская, скучающая на инаугурации Путина, рассмешила соцсети.

Видео: РБК-Украина