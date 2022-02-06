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Експерт пояснила, чому шкідливо відсипатися на вихідних

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Неділя 06 лютого 2022 14:29
Експерт пояснила, чому шкідливо відсипатися на вихідних Чим загрожує довгий сон на вихідних (фото: freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Весь тиждень ми чекаємо вихідних і мріємо лише про одне: відключити будильник, щоб гарненько виспатися. Але насправді це може зробити згубний вплив на ваш режим сну, вважає експерт зі сну Стефані Ромішевскі.

"Надолужування" сну у вихідні часто тільки посилює погані цикли сну і може привести до безсоння", - передає її слова Express.

Експерт зазначила, що дозволяти собі поспати довше час від часу - нормально, проте не варто перетворювати це на звичку.

"Коли ми довго лежимо, нашому мозку важко зрозуміти, коли потрібно відчувати сонливість, оскільки за його відчуттями у вас був "додатковий" сон, навіть якщо ви лягли спати пізніше і не виспалися", - говорить Стефані.

Що стосується підтримки режиму, ви повинні підготуватися до сну, відповідним чином адаптувавши свій розпорядок - скоротивши час перед екраном телефону або телевізора приблизно на одну-дві години, перш ніж лягти спати.

Звична рутина життєво важлива, щоб "підтримувати синхронізацію циклів сну вашого тіла", пояснив фахівець зі зміни поведінки доктор Рошан Мохідін.

Експерт пояснила, чому шкідливо відсипатися на вихідних

Довгий сон на вихідних порушить ваш режим і погіршить сон в цілому (фото: freepik.com)

Навіть якщо ви працюєте з дому і не витрачаєте час на дорогу, не варто лягати спати пізніше і проводити в ліжку більше часу, як би це не було заманливо.

Як ми повідомляли раніше, фахівець зі сну навчив, як блискавично заснути.

До слова, Холлі Беррі навчила готувати розслабляючий напій, який допоможе заснути.

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