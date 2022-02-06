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Эксперт объяснила, почему вредно отсыпаться на выходных

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Воскресенье 06 февраля 2022 14:29
Эксперт объяснила, почему вредно отсыпаться на выходных Чем грозит долгий сон на выходных (фото: freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Всю неделю мы ждем выходных и мечтаем лишь об одном: отключить будильник, чтобы хорошенько выспаться. Но на самом деле это может оказать пагубное влияние на ваш режим сна, считает эксперт по сну Стефани Ромишевски.

"Наверстывание" сна по выходным часто только усугубляет плохие циклы сна и может привести к бессоннице", - передает ее слова Express.

Эксперт отметила, что позволять себе поспать подольше время от времени - нормально, однако не стоит превращать это в привычку.

"Когда мы долго лежим, нашему мозгу трудно понять, когда нужно чувствовать сонливость, поскольку по его ощущениям у вас был "дополнительный" сон, даже если вы легли спать позже и не выспались", - говорит Стефани.

Что касается поддержания режима, вы должны подготовиться ко сну, соответствующим образом адаптировав свой распорядок - сократив время перед экраном телефона или телевизора примерно на один-два часа, прежде чем лечь спать.

Привычная рутина жизненно важна, чтобы "поддерживать синхронизацию циклов сна вашего тела", объяснил специалист по изменению поведения доктор Рошан Мохидин.

Эксперт объяснила, почему вредно отсыпаться на выходных

Долгий сон на выходных нарушит ваш режим и ухудшит сон в целом (фото: freepik.com)

Даже если вы работаете из дома и не тратите время на дорогу, не стоит ложиться спать позже и проводить в кровати больше времени, как бы это ни было заманчиво.

Как мы сообщали ранее, специалист по сну научил, как молниеносно уснуть.

К слову, Холли Берри научила готовить расслабляющий напиток, который поможет уснуть.

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