З цими лайфхаками сирники завжди будуть ідеальними: секрети від переможця "МастерШеф"

Ідеальні сирники за оригінальним рецептом

Сирники за рецептом Богдана вийдуть ідеальними (www.pexels.com)

Інгредієнти:

сир, 5% - 500г (візьмете жирніше, сирники можуть роз'їхатися при смаженні!)

1 яйце + 1 жовток

1,5 ст. ложки борошна

цукор на смак

кориця, мускатний горіх на смак

Лайфхак: Дуже важливо протерти сир через сито, тоді текстура вийде ніжною і буде смачно! Перебити в блендері та подрібнити виделкою - не те, тільки сито!

Спосіб приготування:

З усіх інгредієнтів формуємо сирники, обвалюють злегка в борошні.

Сковорідку злегка збризкуємо соняшниковою олією, викладаємо сирники в заздалегідь розігрітий посуд.

Готуємо 7-10 хвилин на середньому вогні. За 3 хвилини кінця можна додати кокосову олію - вийде смачніше та ароматніше!

Сирники готові!

Але Богдан запропонував удосконалити рецепт і дав кілька порад, щоб вивести страву на новий рівень.

Переможець "МастерШеф11" поділився оригінальними ідеями для сирників (instagram.com/bohdan_shynkarov)

Додаємо в сковороду кокосові вершки (можна взяти звичайні) і тушкуємо.

Для смаку і кольору можна додати заморожену чорну смородину, але це може бути й червона, і будь-яка інша ягода.

Буквально 5 хвилин, і вуаля!

Прикрашаємо готову страву гранатом і пластівцями підсмаженого мигдалю.