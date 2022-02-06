З цими лайфхаками сирники завжди будуть ідеальними: секрети від переможця "МастерШеф"

Сирники здаються, на перший погляд, простою стравою, але щоб вони вийшли смачними, правильної форми та консистенції, слід враховувати ряд нюансів.
Переможець "МастерШеф 11" Богдан Шинкарьов розповів у Instagram, як приготувати ідеально смачні сирники і розкрив секрети страви.
Сирники за рецептом Богдана вийдуть ідеальними (www.pexels.com)
Інгредієнти:
Лайфхак: Дуже важливо протерти сир через сито, тоді текстура вийде ніжною і буде смачно! Перебити в блендері та подрібнити виделкою - не те, тільки сито!
Спосіб приготування:
Але Богдан запропонував удосконалити рецепт і дав кілька порад, щоб вивести страву на новий рівень.
Переможець "МастерШеф11" поділився оригінальними ідеями для сирників (instagram.com/bohdan_shynkarov)
Прикрашаємо готову страву гранатом і пластівцями підсмаженого мигдалю.
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