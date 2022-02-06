С этими лайфхаками сырники всегда будут идеальными: секреты от победителя "МастерШеф"

Идеальные сырники по оригинальному рецепту

Сырники по рецепту Богдана выйдут идеальными (www.pexels.com)

Ингридиенты:

творог, 5% - 500г (возьмете жирнее, сырники могут разъехаться при жарке!)

1 яйцо + 1 желток

1,5 ст. ложки муки

сахар по вкусу

корица, мускатный орех по вкусу

Лайфхак: Очень важно протереть творог через сито, тогда текстура получится нежной и будет вкусно! Перебить в блендере и подавить вилкой - не то, только сито!

Способ приготовления:

Из всех ингредиентов формируем сырники, обваливаем слегка в муке.

Сковородку слегка взбрызгиваем подсолнечным маслом, выкладываем сырники в заранее разогретую посуду.

Готовим 7-10 минут на среднем огне. За 3 минуты конца можно добавить кокосовое масло - получится вкуснее и ароматнее!

Сырники готовы!

Но Богдан предложил усовершенствовать рецепт и дал несколько советов, чтобы вывести блюдо на новый уровень.

Победитель "МастерШеф11" поделился оригинальными идеями для сырников (instagram.com/bohdan_shynkarov)

Добавляем в сковороду кокосовые сливки (можно взять обычные) и тушим.

Для вкуса и цвета можно добавить замороженную черную смородину, но это может быть и красная, и любая другая ягода.

Буквально 5 минут, и вуаля!

Украшаем готовое блюдо гранатом и хлопьями поджаренного миндаля.