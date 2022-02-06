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С этими лайфхаками сырники всегда будут идеальными: секреты от победителя "МастерШеф"

Автор: Ольвия Агаркова

Сырники кажутся, на первый взгляд, простым блюдом, но чтобы они вышли вкусными, правильной формы и консистенции, следует учитывать ряд нюансов.

Победитель "МастерШеф 11" Богдан Шинкарев рассказал в Instagram, как приготовить идеально вкусные сырники и раскрыл секреты блюда.

Идеальные сырники по оригинальному рецепту

Сырники по рецепту Богдана выйдут идеальными (www.pexels.com)

Ингридиенты:

  • творог, 5% - 500г (возьмете жирнее, сырники могут разъехаться при жарке!)
  • 1 яйцо + 1 желток
  • 1,5 ст. ложки муки
  • сахар по вкусу
  • корица, мускатный орех по вкусу

Лайфхак: Очень важно протереть творог через сито, тогда текстура получится нежной и будет вкусно! Перебить в блендере и подавить вилкой - не то, только сито!

Способ приготовления:

  • Из всех ингредиентов формируем сырники, обваливаем слегка в муке.
  • Сковородку слегка взбрызгиваем подсолнечным маслом, выкладываем сырники в заранее разогретую посуду.
  • Готовим 7-10 минут на среднем огне. За 3 минуты конца можно добавить кокосовое масло - получится вкуснее и ароматнее!
  • Сырники готовы!

Но Богдан предложил усовершенствовать рецепт и дал несколько советов, чтобы вывести блюдо на новый уровень.

Победитель "МастерШеф11" поделился оригинальными идеями для сырников (instagram.com/bohdan_shynkarov)

  • Добавляем в сковороду кокосовые сливки (можно взять обычные) и тушим.
  • Для вкуса и цвета можно добавить замороженную черную смородину, но это может быть и красная, и любая другая ягода.
  • Буквально 5 минут, и вуаля!

Украшаем готовое блюдо гранатом и хлопьями поджаренного миндаля.

Напомним, что ранее победительница "МастерШеф" Яна Балог дала рецепт вкусной рыбки в ореховой панировке, покорившей Эктора Хименеса-Браво.

Также мы делились рецептом вкуснейшего шоколадного рулета с апельсиновой начинкой, который можно даже худеющим.

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