С этими лайфхаками сырники всегда будут идеальными: секреты от победителя "МастерШеф"

Сырники кажутся, на первый взгляд, простым блюдом, но чтобы они вышли вкусными, правильной формы и консистенции, следует учитывать ряд нюансов.
Победитель "МастерШеф 11" Богдан Шинкарев рассказал в Instagram, как приготовить идеально вкусные сырники и раскрыл секреты блюда.
Сырники по рецепту Богдана выйдут идеальными (www.pexels.com)
Ингридиенты:
Лайфхак: Очень важно протереть творог через сито, тогда текстура получится нежной и будет вкусно! Перебить в блендере и подавить вилкой - не то, только сито!
Способ приготовления:
Но Богдан предложил усовершенствовать рецепт и дал несколько советов, чтобы вывести блюдо на новый уровень.
Победитель "МастерШеф11" поделился оригинальными идеями для сырников (instagram.com/bohdan_shynkarov)
Украшаем готовое блюдо гранатом и хлопьями поджаренного миндаля.
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