Ця кількість алкоголю покращує роботу мозку: допомагає пам'яті і мисленню

Вчені розповіли, яка кількість алкоголю може благотворно вплинути на роботу мозку. Звичайно ж зловживання дасть зворотний ефект, попутно знищивши інші органи.

Найоптимальнішим алкогольним напоєм, на думку вчених, є вино. І келих або два хорошого вина на день може поліпшити вашу пам'ять і мислення, пише Medicalxpress.

Дослідники із США стверджують, що це відноситься як до чоловіків, так і жінок. Але дози для них - різні.

Діапазон вживання алкоголю для користі мозку не повинен перевищувати восьми склянок на тиждень для жінок (по одній на день) і менш як 15 на тиждень для чоловіків (дві в день).

Вчені прийшли до такого висновку після багаторічного дослідження: протягом дев'яти років вони вивчили вплив алкоголю на майже 20 тисяч людей різного віку та статі.

Цікаво, що причини цього залишаються неясними, каже епідеміологом з Коледжу громадської охорони здоров'я Університету Джорджії Чанвей Лі.

Раніше ми писали, як різні види алкоголю впливають на наш настрій, викликаючи відчуття від ейфорії до депресії.

Також ми повідомляли, що в Україні може зникнути імпортний алкоголь.