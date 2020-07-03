Это количество алкоголя улучшает работу мозга: помогает памяти и мышлению

Ученые рассказали, какое количество алкоголя может благотворно повлиять на работу мозга. Конечно же злоупотребление даст обратный эффект, попутно разрушив другие органы.

Самым оптимальным алкогольным напитком, по мнению ученых, является вино. И бокал или два хорошего вина в день может улучшить вашу память и мышление, пишет Medicalxpress.

Исследователи из США утверждают, что это относится как к мужчинам, так и к женщинам. Но дозы для них - разные.

Диапазон употребления алкоголя для пользы мозга не должен превышать восьми бокалов в неделю для женщин (по одному в день) и менее 15 в неделю для мужчин (два в день).

Ученые пришли к такому выводу после многолетнего исследования: в течение девяти лет они изучили воздействие алкоголя на почти 20 тысяч людей разного возраста и пола.

Интересно, что причины этого остаются неясными, говорит эпидемиологом из Колледжа общественного здравоохранения Университета Джорджии Чанвэй Ли.

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