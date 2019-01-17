ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Чому Різдво варто святкувати 25 грудня: несподіваний аргумент язичників

STYLERЖиття    17.01.2019 - 17:36
Чому Різдво варто святкувати 25 грудня: несподіваний аргумент язичників
Фото: Уніан

Ще до святкування Різдва 25 грудня язичники відзначали народження Сонця

Україні необхідно відзначати Різдво разом з католиками, 25 грудня, оскільки ця дата є "Народженням Сонця Непереможного". Про це розповів засновник ''Руського клубу'', сповідник Олександр Ваврик в ефірі OBOZ TV.

Він також зазначив, що 25 грудня було призначено Різдвом католицькою церквою в період насильницького впровадження християнства.

За його словами, патріарх Іоанн Павло Другий говорив, що точної дати немає, коли на світ з'явився Ісус Христос, оскільки жодних документів не залишилося. А до цього, 25 грудня було датою, коли язичники святкували народження Сонця.

Він також підкреслив, що саме на 25 грудня припадає зимове сонцестояння – початок нового витка планети навколо Сонця.

Чому Різдво варто святкувати 25 грудня: несподіваний аргумент язичників

Скріншот з відео

Він також розповів, що при введенні християнства витіснялися всі обряди і традиції, які пов'язані з сонячним різдвом. Мова йде про 12 страв, колядки і т. п. І тоді надійшла пропозиція святкувати день народження Ісуса Христа теж 25 грудня. При цьому церква почала відзначати його в п'ятому столітті.

Сповідник упевнений, що Україні необхідно прислухатися до сонячних циклів, якщо вона хоче отримати єдність народу. А всім конфесій разом з язичниками варто святкувати Різдво 25 грудня.

"Це світла дата, народження нового життя, нового сонця, нового життєвого циклу в один день. Ця позитивна енергія буде входити в резонанс і її буде більше", – підсумував Ваврик.

Нагадаємо, що в Української православної церкви Московського патріархату прокоментували закон про перехід церковних громад в Православну церкву України.

Раніше повідомлялося, що голова юридичного відділу Української православної церкви Московського патріархату Олександр Бахов заявив, що "церковні" закони спрямовані на ліквідацію УПЦ МП.

Парубій повідомив, коли підпише закон про перехід церковних громад до ПЦУ Фракція "Опоблоку" покинула зал Ради через закон про перехід церков
Новини України церковьРіздво
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся