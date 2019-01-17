Чому Різдво варто святкувати 25 грудня: несподіваний аргумент язичників

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Ще до святкування Різдва 25 грудня язичники відзначали народження Сонця

Україні необхідно відзначати Різдво разом з католиками, 25 грудня, оскільки ця дата є "Народженням Сонця Непереможного". Про це розповів засновник ''Руського клубу'', сповідник Олександр Ваврик в ефірі OBOZ TV.

Він також зазначив, що 25 грудня було призначено Різдвом католицькою церквою в період насильницького впровадження християнства.

За його словами, патріарх Іоанн Павло Другий говорив, що точної дати немає, коли на світ з'явився Ісус Христос, оскільки жодних документів не залишилося. А до цього, 25 грудня було датою, коли язичники святкували народження Сонця.

Він також підкреслив, що саме на 25 грудня припадає зимове сонцестояння – початок нового витка планети навколо Сонця.

Скріншот з відео

Він також розповів, що при введенні християнства витіснялися всі обряди і традиції, які пов'язані з сонячним різдвом. Мова йде про 12 страв, колядки і т. п. І тоді надійшла пропозиція святкувати день народження Ісуса Христа теж 25 грудня. При цьому церква почала відзначати його в п'ятому столітті.

Сповідник упевнений, що Україні необхідно прислухатися до сонячних циклів, якщо вона хоче отримати єдність народу. А всім конфесій разом з язичниками варто святкувати Різдво 25 грудня.

"Це світла дата, народження нового життя, нового сонця, нового життєвого циклу в один день. Ця позитивна енергія буде входити в резонанс і її буде більше", – підсумував Ваврик.

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