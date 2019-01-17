Почему Рождество стоит праздновать 25 декабря: неожиданный аргумент язычников

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Еще до празднования Рождества 25 декабря язычники отмечали рождение Солнца

Украине необходимо отмечать Рождество вместе с католиками, 25 декабря, поскольку эта дата является "Рождением Солнца Непобедимого". Об этом рассказал основатель ''Русского клуба'', исповедник Александр Ваврик в эфире OBOZ TV.

Он также отметил, что 25 декабря было назначено Рождеством католической церковью в период насильственного внедрения христианства.

По его словам, патриарх Иоанн Павел Второй говорил, что точной даты нет, когда на свет появился Иисус Христос, поскольку документов никаких не осталось. А до этого, 25 декабря было датой, когда язычники праздновали рождение Солнца.

Он также подчеркнул, что именно на 25 декабря выпадает зимнее солнцестояние – начало нового витка планеты вокруг Солнца.

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Ваврик также рассказал, что при введении христианства вытеснялись все обряды и традиции, которые связанны с солнечным рождеством. Речь идет о 12 блюдах, колядках и т. д. И тогда поступило предложение праздновать день рождения Иисуса Христа тоже 25 декабря. При этом церковь начала отмечать его в пятом веке.

Исповедник уверен, что Украине необходимо прислушиваться к солнечным циклам, если она хочет получить единство народа. А всем конфессиям вместе с язычниками стоит праздновать Рождество 25 декабря.

"Это светлая дата, рождение новой жизни, нового солнца, нового жизненного цикла в один день. Эта позитивная энергия будет входить в резонанс и ее будет больше", – подытожил Ваврик.

Напомним, что в Украинской православной церкви Московского патриархата прокомментировали закон о переходе церковных общин в Православную церковь Украины.

Ранее сообщалось, что глава юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата Александр Бахов заявил, что "церковные" законы направлены на ликвидацию УПЦ МП.