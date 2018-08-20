"Філіал Москви": в Рівненській області УПЦ МП влаштувала дитячий концерт на честь царя Миколи ІІ

Колаж РБК-Україна

Соцмережі обурилися, що в антиукраїнський захід залучили дітей

В селі Онишківці Дубенського району Рівненської області, в місцевому монастирі УПЦ МП діти виступали на конкурсі, присвяченому російському царю Миколі ІІ. Про це йдеться на сайті Рівненської єпархії УПЦ МП.

Зазначається, що в монастирі був проведений XII Фестиваль Недільних шкіл, де взяли участь близько 600 дітей.

Фото: rivne.church.ua

Його присвятили "100–річчю пам’яті Царської сім’ї", - повідомили у прес-службі єпархії.

Фото: rivne.church.ua

Захід провели ще 7 серпня, проте широкого розголосу в мережі він отримав лише недавно.

Фото: rivne.church.ua

На опублікованих на сайті єпархії знімках видно, як діти виступають під портретами російського царя Миколи ІІ та його родини. Деякі дітлахи навіть були одягнені у вишиванки.

Користувачі соцмереж були обурені таким відвертим антиукраїнським заходом на теренах нашої держави. Особливо обурило юзерів те, що "п’ята колона Москви", як часто називають УПЦ МП, залучила дітей до свого пропагандистського заходу.

"ФСБ-шний гадюшник в серці України", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/nadezda.grickevic)

"Просто філіал Москви", "Зовсім з глузду з’їхали", - додали обурені користувачі.

Скріншот коментарів (facebook.com/nadezda.grickevic)

Скріншот коментарів (facebook.com/nadezda.grickevic)

Нагадаємо, що у Львівській області священик Московського Патріархату накинувся на журналістів.

Також повідомлялося, що у центрі Києва під час хресного ходу УПЦ МП розгорнули прапор Росії.

Ще ми писали, що скандальний єпископ УПЦ МП Гедеон Харон виявився громадянином РФ.

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